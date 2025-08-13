韓国政治史の中で、金建希（キム・ゴンヒ）氏ほど大きく、そして多くの論争を巻き起こしたファーストレディがこれまでいただろうか。彼女は常に「問題の人物」だった。大統領夫人になる前から雑音が絶えず、大統領選後も政権の不安要因であり続けた。「尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権」はその不安要因をついに制御できず、結果として史上初の前大統領夫妻同時拘束という悲劇を招いた。金氏はそもそも、従来の良妻賢母型の大統領夫人