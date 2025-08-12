野球部員の暴力問題をめぐり、広陵高校が10日、甲子園2回戦からの出場辞退を決めた。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「不祥事に対する高野連の『処分基準』には疑問が生じる。教育をタテマエにする姿勢に無理があるのではないか」という――。写真＝時事通信フォト広陵の出場辞退を受け、報道陣の取材に応じる日本高校野球連盟の宝馨会長（左）。右は大会会長の朝日新聞社・角田克社長＝2025年8月10日、兵庫県西宮市 - 写真＝時事