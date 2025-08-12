情報商材ビジネスへの加担や反社会的勢力との交際疑惑を理由に活動を休止していたゲーム実況者で「カードショップはんじょう」経営者のはんじょうさんが2025年8月11日、動画を通じて活動再開を報告した。「私が反社会的勢力と関わりがあると断定できる情報は一切ありませんでした」はんじょうさんをめぐっては、4月中旬頃からX上で過去に情報商材ビジネスに加担していたのではないかという噂が浮上。当時の写真も出回り、その情報