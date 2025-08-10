栄養失調と熱に苦しむ生後5カ月の乳児＝6日、パレスチナ自治区ガザ市（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）は9日、パレスチナ自治区ガザの中心都市、北部ガザ市で急性栄養失調と診断された5歳未満の子どもの数が、7月下旬は3月上旬に比べ3倍以上に増えたとする調査結果を明らかにした。急性栄養失調は急速に体重が減り、直ちに治療を施さなければ死に至る可能性が高い危険な状態とされる