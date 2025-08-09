日本生命は、自社の社員が出向先の三菱UFJ銀行から内部資料を持ち出した問題で、社内調査を行っています。その後の関係者への取材で、調査開始直後に持ち出された内部資料のデータが削除されていたことがわかりました。情報の持ち出しについて、証拠を隠そうとした可能性があります。資料はほかの生命保険会社の商品情報や、どのような商品を販売すれば行員の評価につながるかなどの評価基準などで日本生命のメガバンクを担当する