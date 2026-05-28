卓球・アジア選手権国内選考会」（２７日、所沢市民体育館）女子は長崎美柚（２３）＝木下グループ＝が赤江夏星（２１）＝日本生命＝に３−２（１１−４、１７−１９、１３−１１、６−１１、１１−８）で競り勝って優勝。アジア選手権（１０月・タシケント）の出場権を獲得した。２４年パリ五輪銅メダルの早田ひな（２５）＝日本生命＝は準決勝で赤江に０−３で敗れた。男子は田中佑汰（２５）＝ファースト＝が優勝した。１