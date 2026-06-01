日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―１広島（３１日・みずほペイペイ）ソフトバンク・栗原陵矢内野手（２９）は、日曜日の球場に詰めかけたタカ党に“Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ”を届けた。１点を先制した直後の６回１死二塁で初球を捉えた。確信歩きで見届けるほど“遠くまで”飛んだ打球は、右翼席に着弾。両リーグ最多の１６号２ランに「やっぱりチームが勝つことが一番うれしい」と“スマイル”を浮かべた。５月