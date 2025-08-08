2025大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸梅田店ほか、髙山堂の箕面店・新大阪店で新発売された「ミャクミャク柚果子（ゆかし）」。大阪・箕面の特産で日本三大実生柚子を贅沢に使い、香り豊かなお餅菓子に仕上げました。滝ノ道ゆずるとのコラボパッケージは3種の表情が楽しめる仕掛けつき♪お土産や自分へのご褒美にもぴったりです♡ 箕面の香り豊かな実生柚子を100％使用 「ミャクミャク柚果子」は、箕面