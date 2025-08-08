ミャクミャク×滝ノ道ゆずる 大丸梅田店で、限定柚果子が登場！
2025大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸梅田店ほか、髙山堂の箕面店・新大阪店で新発売された「ミャクミャク柚果子（ゆかし）」。大阪・箕面の特産で日本三大実生柚子を贅沢に使い、香り豊かなお餅菓子に仕上げました。滝ノ道ゆずるとのコラボパッケージは3種の表情が楽しめる仕掛けつき♪お土産や自分へのご褒美にもぴったりです♡
箕面の香り豊かな実生柚子を100％使用
「ミャクミャク柚果子」は、箕面市北部・止々呂美地区の100年以上の歴史を持つ実生柚子を贅沢に使用。苦みが少なく甘みが強いのが特徴で、料亭でも使われる上質な柚子です。
道明寺入りのコシあるお餅と、やわらかく炊いたあんに柚子皮を混ぜ込み、柚子の香りと風味を存分に楽しめる上品な味わいが魅力です。
遊び心満載！ミャクミャク×滝ノ道ゆずるの特別パッケージ
© Expo 2025
© Expo 2025
パッケージは滝ノ道ゆずるがミャクミャクになりきったデザインで、なんと3種類の異なる表情が楽しめる3重フタ仕様。
© Expo 2025
購入後に着せ替えが可能で、見た目も楽しめるギフトにぴったりの工夫がされています。愛らしいコラボパッケージはファンならずとも手に取りたくなること間違いなし♪
大阪産（もん）名品認定の安心品質
「柚果子」は大阪府の認証を受けた大阪産（もん）名品。長く愛される地元の名産品として安心して味わえます。1箱4個入りで税込1,188円。
大丸梅田店、髙山堂箕面店・新大阪店で販売中です。お土産や秋の手土産に喜ばれる一品としてぜひチェックしてみてくださいね♡
© Expo 2025
大阪の秋を感じる♡ミャクミャク柚果子でほっこりタイム
箕面の豊かな柚子香る「ミャクミャク柚果子」は、香りと食感が上品で心温まるお餅菓子。滝ノ道ゆずるとの遊び心あるパッケージも魅力的です♡大丸梅田店や髙山堂店舗で手に入る限定商品で、大阪の秋を感じながら贅沢なティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♪