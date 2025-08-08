各地で40℃超えが続出するなど記録的な猛暑が続く中、いま熱中症だけでなく「夏のヒートショック」にも注意が必要だという。エアコンの使用が欠かせない夏、涼しい室内などから40℃に迫る屋外などに出ると血管が拡張し血圧が急降下しヒートショックが起こるという。専門家は「夏のヒートショック」の対策についてポイントは「2段階冷却」だという。詳しく見ていく。エアコンが欠かせない夏「夏のヒートショック」要注意！2025年の