スズキ斬新ミニバン「エルティガ」がスゴイ！スズキが海外で販売しているクルマに「エルティガ」というミニバンがあります。主に東南アジア地域での専売車両ですが、実は「スイフト」がベース。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「“7人乗り”ミニバン」です！（29枚）ハッチバック型コンパクトカーをミニバンにしてしまったエルティガとは、一体どんなクルマなのでしょうか。スズキ斬新ミニバン「エルティガ」がスゴ