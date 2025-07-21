¥Û¥ó¥À¤Î¿·¡Ö7ÂåÌÜ¥·¥Æ¥£¡×¥Û¥ó¥À¤Î¥¤¥ó¥ÉË¡¿Í¤Ï2025Ç¯6·î20Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¡Ö¥·¥Æ¥£¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·7ÂåÌÜ¥·¥Æ¥£¡ª½éÂå¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ1981Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£1986Ç¯¤Ë2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢1995Ç¯¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íâ1996Ç¯¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï¿·¶½¹ñ¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û