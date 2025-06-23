»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤Ï¡¢¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹ÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç½¬¤¤»ö¤ò¼­¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤É¤â¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤äÃæ¹âÀ¸¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥é¥¹¥È¶µ¼¼¡Ö¥¢¥¿¥à¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¿¥à¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬½¬¤¤»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿Æ¤Î¹©É×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯5·î27Æü¤«¤é6·î4Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¬½¬¤¤»ö¤ò¼­¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Æ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿