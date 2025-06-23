¿Æ¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¡×¤òÂ³¤±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡È¹©É×¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡°Õ¼±Åª¤ËË«¤á¤ë¡¢°Õ¸«¤òÂº½Å¤¹¤ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿1°Ì¤Ï¡©
¡¡»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤Ï¡¢¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹ÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç½¬¤¤»ö¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤É¤â¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤äÃæ¹âÀ¸¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥é¥¹¥È¶µ¼¼¡Ö¥¢¥¿¥à¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¿¥à¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬½¬¤¤»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿Æ¤Î¹©É×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯5·î27Æü¤«¤é6·î4Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¬½¬¤¤»ö¤ò¼¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Æ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·×507¿Í¡Ê½÷À389¿Í¡¿ÃËÀ118¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡Ö¼«¿È¤Î·Ð¸³¡×¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â
¡¡3°Ì¤Ï¡Ö°Õ¼±Åª¤ËË«¤á¤ë¡×¡Ê10.7¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤òË«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Ë«¤á¤ë¤³¤È¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¡Ê15.6¡ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡ÖÌµÍý¶¯¤¤¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£4Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥×¡¼¥ë¤Î½¬¤¤»ö¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬·ù¤¬¤ë¾ì¹ç¤ÏÌµÍý¶¯¤¤¤»¤º¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤éµÙ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï²ù¤·¤¯Èá¤·¤¤¡×¡Ê50Âå°Ê¾å½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ï¡Ö½¬¤¤»ö¤ò¿µ½Å¤ËÁª¤Ö¡×¡Ê26.8¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¹ç¤Ã¤¿½¬¤¤»ö¤Ê¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤¿¤â¤Î¤·¤«½¬¤ï¤»¤Ê¤¤¡£¸«³Ø¤äÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤é½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£