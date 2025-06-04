【Arctis Nova 3P Wireless】 6月13日より順次発売 価格：16,640円 GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」は、ワイヤレスヘッドセット「Arctis Nova 3P Wireless」を6月13日より全国の家電量販店、及びAmazon.co.jp、楽天市場にて順次発売する。価格は16,640円。 本製品は、豊富な4色カラーバリエーションで展開する、260gの