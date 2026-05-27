恋愛関係に「嘘は禁物」かもしれませんが、あえて本心とは違う「前向きな嘘」をつくことで、関係が円満になるケースもあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性172名に聞いたアンケートを参考に、「彼女と円満交際を続けるための『前向きな嘘』９パターン」をご紹介します。【１】彼女から贈られたプレゼントが微妙でも、「すごく嬉しい」と大げさに喜ぶ「嘘っていうかマナーでしょ」（20代男性）というように、彼女か