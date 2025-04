by David「ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り」や「ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー」など数々の映画で視覚効果を担当したトッド・ヴァジリ氏が、「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」に潜む「小さなミス」を解明したことを自身のブログで報告しています。FXRant: The Movie Mistake Mystery from "Revenge of the Sith"https://fxrant.blogspot.com/2025/04/the-movie-mistake-mystery-from-re