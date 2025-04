by David「ダンジョンズ&ドラゴンズ/ アウトロー たちの誇り」や「ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー」など数々の映画で視覚効果を担当したトッド・ヴァジリ氏が、「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」に潜む「小さなミス」を解明したことを自身のブログで報告しています。FXRant: The Movie Mistake Mystery from "Revenge of the Sith"

https://fxrant.blogspot.com/2025/04/the-movie-mistake-mystery-from-revenge.htmlヴァジリ氏は、「私は映画というイリュージョンをほんの少し壊してしまうような、魔法や手品のような撮影のテクニックや芸術性が明らかになる瞬間に特にはまっています。こういった瞬間は映画黎明期から映画の中にあり、見る場所を正確に知っていればどこにでもあるものです」と述べています。例えば、マーティン・スコセッシ監督の映画「グッドフェローズ」での1シーン。路上にとまっている車のナンバープレートがずれ落ちる瞬間が撮影されています。また、ジェームズ・キャメロン監督の映画「 エイリアン 2」の終盤で、体を真っ二つにされたアンドロイドのビショップが 宇宙 空間に放り出されそうになるシーンをよく見ると、ビショップを演じるランス・ヘンリクセンが下半身を隠している穴が映っています。しかし、この2つのミスはすでに現行バージョンでは修正されているとのこと。これに対して、ヴァジリ氏は「こうした変更を修正の一環として片付けるのは間違いです。映画に描かれているものは映画に描かれているものであり、ここまで 歴史 を改編することは 歴史 修正主義の1つです。過剰な修正によってフレーム内のアクションが改変されると、映画はより悪化します。私にとってこれは、俳優の演技を別のテイクに差し替えたり、アクションシーンの音楽を変えたり、人形劇を何十年も後に同じ生き物のCG モデル に差し替えたりするのと同等です。映画は一瞬の出来事です」と述べています。問題となる「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」の終盤では、アナキン・スカイウォーカーとその師匠であるオビ=ワン・ケノービが、火山惑星ムスタファーに流れる溶岩の上で死闘を繰り広げます。アナキン・スカイウォーカーがダース・ベイダーとして生命維持装置を常時着用するきっかけになる、スター・ウォーズ屈指の名場面です。このシーンは、視覚効果スーパーバイザーであるパトリック・タバック氏とシーケンススーパーバイザーであるマイケル・コンテ氏が率いるILMの視覚効果チームが担当しています。しかし、映画冒頭から約2時間ほどのところにとある小さなミスがあったとのこと。問題の瞬間は、以下のGIFアニメーションを見るとよくわかります。アナキンが飛び上がろうとする一瞬、その背後に男性の顔っぽい何かが浮かんで見えます。映っているのはわずか数フレームなので、コマ送りしなければまず気付くことはありませんが、この顔は「フォースの幽霊」と呼ばれ、2015年頃からファンコミュニティの間で「ミスなのか、それともスタッフによるいたずらなのか」と話題になったとのこと。ヴァジリ氏はこの謎を解き明かすため、過去の映像素材をオフラインに保存しているILMのデジタルアーカイブから合成前の撮影映像を発掘。その結果、アナキンを演じるヘイデン・クリステンセンの足場を手で動かしているスタッフが映っており、このスタッフの顔がまさにフォースの幽霊とフレーム単位で一致していたことから、フォースの幽霊の正体はスタッフの顔であることが判明しました。激しい動きを伴うシーンでグリーンバックのクロマキー処理を行う際、ビデオレイヤーに適用されるガベージマットを作成し、フレームごとに手作業で処理を微調整する必要があります。しかし、この工程でミスが発生してしまい、スタッフの顔が残ってしまった模様。わずか数フレームしか見えず、動きの激しいシーンであることから、作業したスタッフやタバック氏、コンテ氏、エディター、そして ジョージ・ルーカス 監督自身もミスを見つけ出すことができず、そのまま公開されてしまったというわけです。ヴァジリ氏は「『完璧は善の敵』という言葉もある通り、映像制作はできる限り完璧でありたいものですが、すべてを完璧に仕上げることはできません。この20年間で私たちは『最終チェック』と呼ぶプロセスを進化させました。言ってみれば、品質管理の追加ステップです。要するに、スター・ウォーズに登場する何千ものショットのひとつひとつに人の手をかけているということです。この世界は手作りで、このような小さなことがILMの 歴史 の一部になるのです」とコメントしています。なお、ヴァジリ氏が発見した上記の経緯については、映画監督のイアン・キンツレ氏が2025年4月18日から20日まで日本で開催された イベント 「スター・ウォーズ セレブレーション」の パン フレットでも紹介しています。