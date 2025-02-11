「UFC312」が8日（日本時間9日）、オーストラリア・シドニーで開催され、ミドル級タイトルマッチでは前王者ショーン・ ストリックランド（米国）が現王者ドリカス・デュ・プレシ（南アフリカ）に挑戦するも敗北。第4ラウンドでは、鼻に強烈な右ストレートを被弾し骨折。大量の血を流しながらもフルラウンドを戦い抜いた。敗れたストリックランドは9日（日本時間10日）、自身のインスタグラムを更新し「映