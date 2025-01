ニンジンは栄養が豊富な食材ですが、野菜としては糖分が多めなので、糖質制限をしている人からは避けられることがあります。そんなニンジンを不健康な食生活を送らせたマウスに与える実験により、ニンジンを食べると血糖調節機能が改善するとの結果が得られたとの論文が発表されました。Effect of carrot intake on glucose tolerance, microbiota, and gene expression in a type 2 diabetes mouse model - Kobaek‐Larsen - 2024