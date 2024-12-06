GoogleはGoogle Pixelシリーズ向けの新機能追加アップデート「Pixel Drop(旧称：Feature Drop)」を定期的に配信しています。2024年12月のPixel DropではAIによる通話応答機能「通話スクリーニング」が強化されて通話相手への返答が可能になったほか、Geminiの応答内容を自分好みにカスタムする機能や感情表現豊かな字幕生成機能なども追加されています。Pixel feature drop December 2024: All the latest features for Pixel phon
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