今年９月、白鷹町で、駐車していた車からガソリン携行缶ひとつを盗んだとして、町内に住む２０代の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、白鷹町荒砥の２３歳の無職の男です。 警察によりますと男は、今年９月２７日の午後５時１４分ごろ、山形県白鷹町荒砥の山形鉄道荒砥駅南側駐車場で、駐車していた軽貨物自動車の荷台から、町内の６０代男性が所有するガソリン携行缶を盗んだものです。 携行缶は時価１５００円