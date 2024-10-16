コマツと、同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室が共同開発した「自動テクスチャ識別プログラム」を搭載した壁紙AI識別アプリ「かべぴた」が、今回2024年度グッドデザイン賞(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞しました。 コマツ／同志社大学「かべぴた」 コマツと、同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室が共同開発した「自動テクスチャ識別プログ