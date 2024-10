2024年度グッドデザイン賞受賞！コマツ／同志社大学「かべぴた」

コマツと、同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室が共同開発した「自動テクスチャ識別プログラム」を搭載した壁紙AI識別アプリ「かべぴた」が、今回2024年度グッドデザイン賞(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞しました。

また、2024年11月1日(金)から東京・六本木の東京ミッドタウンで開催するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2024」にて、「かべぴた」が出展します。

2024年度のテーマ「勇気と有機のあるデザイン」においてコマツが「勇気」をもって踏み出した挑戦と、同志社大学と「有機的」な新しい価値を共創した事が評価されての受賞となりました。

「かべぴた」により、繁雑な作業を解消することだけでなく、業界に革新的な未来を創造できるよう尚一層の努力を続けていきます。

■名称:壁紙品番AI識別アプリ「かべぴた」

■デザインのポイント

1. 品番識別課題を持つ建築従事者の作業時間短縮をAIアプリによって実現。

労働効率改善で働き方改革の一助に

2. 産学連携により素材感に着目した識別新技術「自動テクスチャ識別プログラム」を開発し特許出願

3. 車移動削減によるCO2排出量の低減、正確な識別による廃棄資材再利用等によるSDGsへの貢献

■デザインが生まれた理由/背景

インテリア、建設業では、施工済建材の品番識別が長年の課題でした。

仕様書を紛失すると、現場へ大量のカタログを持参し、人力での識別作業は非効率で誤差も多く労力を要し、技術的な解決策がないため長らく放置されてきました。

コマツ株式会社代表取締役の小松は、IT化、DXによる効率化が必要と考え、同志社大学、奥田教授と協力し、従来の方法と異なる新しい識別技術を確立することで「かべぴた」を完成させました。

労働時間の短縮、CO2排出削減、廃棄資材の再利用など、労務改善、SDGsに多くのメリットをもたらします。

この技術は、たくさんの未来を変えるデザインです。

■デザインを実現した経緯とその成果

知見者でも困難な家庭用壁紙の識別課題を解決するため、同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科知的機構研究室 奥田教授と共同で高精度な画像識別プログラムを開発し特許出願に至りました。

色や形だけでなく、素材感を識別するこのシステムは、識別精度90%を超え、識別時間は数秒を実現しました。

さらに、業者や消費者、全年代向けの操作画面を目指し、視認性の高いボタンで手軽な操作を実現するために試行錯誤を重ね、特許技術を内包したアプリ「かべぴた」をリリース。

メモ機能や画像転送機能が搭載され、労力、時間、距離、移動、コストなど、さまざまな制約から解放されました。

コマツ 代表取締役 小松 智

同志社大学 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室 教授 奥田 正浩

■アプリの詳細情報

<iPhone版>

タイトル: iPhoneアプリ「かべぴた」

推奨環境: iOSバージョン6.0以上

価格 : 無料

提供場所: App Store

URL : https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8B%E3%81%B9%E3%81%B4%E3%81%9F/id6476473697

<Android版>

タイトル: Androidアプリ「かべぴた」

推奨環境: Android OS バージョン5.0以上

価格 : 無料

提供場所: Google Play

URL : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.textoragekabe.pita&pli=1

<かべぴた 公式サイト>

壁紙AI識別アプリ - かべぴた

■グッドデザイン賞とは

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。

国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。

受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

https://www.g-mark.org/

■グッドデザイン賞受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2024」に出展

東京・六本木の東京ミッドタウンで2024年度グッドデザイン賞の受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2024」に、「かべぴた」が出展・紹介されます。

イベント名: GOOD DESIGN EXHIBITION 2024

場所 : 東京ミッドタウン内各所(東京・六本木※入場無料・事前予約不要

(混雑状況により 入場制限を行う場合があります)

日程 : 2024年11月1日(金)〜11月5日(火)

時間 : 11:00〜19:00(11月5日は18:00閉場)

主催 : 公益財団法人日本デザイン振興会 グッドデザイン賞事務局

