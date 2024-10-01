長期入院していたお母さんと再会した2匹のわんちゃん。嬉しそうにお母さんに甘える姿が、6万再生を超え話題となっています。YouTubeチャンネル『元猟犬りゅうちゃんねる』に投稿されたこの光景には、「わんちゃんたちがママ大好きなのが伝わってくる」といった声が寄せられ、投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。 【動画：犬と子供が『入院していたお母さん』と36日ぶりに会った結果…感動的な『家族の再会』】 お母さん