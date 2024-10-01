¸¤¤È»Ò¶¡¤¬¡ØÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤È36Æü¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä´¶Æ°Åª¤Ê¡Ø²ÈÂ²¤ÎºÆ²ñ¡Ù¤¬Âº¤¹¤®¤ë¤È6ËüºÆÀ¸¡Ö³§¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤¿¡×
Ä¹´üÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿2É¤¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡£´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤ë»Ñ¤¬¡¢6ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¸µÎÄ¸¤¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¥Þ¥ÞÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¸¤¤È»Ò¶¡¤¬¡ØÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤È36Æü¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä´¶Æ°Åª¤Ê¡Ø²ÈÂ²¤ÎºÆ²ñ¡Ù¡Û
¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯2É¤
¤³¤ÎÆü¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Âà±¡¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸µÎÄ¸¤¤Î¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¡¢¥â¥Ã¥Ôー¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Ã¥Ôー¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
Æ±¤¸²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤Ï°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ç3¿Í¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢µï´Ö¤Ë¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤Ôー¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë¤´°§»¢
¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤Ôー¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢µï´Ö¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤Ë¡£¼Â²È¤Ë°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤´°§»¢¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æµï´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Ã¤Ôー¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢µï´Ö¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®»Ï¤á¤Þ¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£2É¤¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤¯¤ó¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤¯¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´é¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤¯¤ó¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÆ¬¤ò»¤¤ê¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Î´î¤Ó¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤Î²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤ì¹ç¤¤¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤«¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ªÊì¤µ¤ó¤È1¥ö·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿2É¤¤Ï¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤Î¤´ÂÐÌÌ¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤Ôー¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¤¹¤°¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤Ôー¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤¿¤Î¤ÏÌó1¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¤¿¤á¡¢2É¤¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢2É¤¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¤º¤Ã¤È´Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Â©»Ò¤¯¤ó¤â3¿Í¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢µï´Ö¤ÎÃæ¤Ï°ìµ¤¤ËÆø¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£1¥ö·î¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¾ï¤ò´î¤Ö²ÈÂ²¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¿Í¡¹¤Î¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì´î¤Ó¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤¬°ã¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿°ì²ÈÂ·¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸³è³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡¢¤ªÂÎÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ºÆ²ñ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¸µÎÄ¸¤¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿´²¹¤Þ¤ë¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤Ôー¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¾¤ÎÆü¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¡¢¥â¥Ã¥Ôー¤Á¤ã¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸µÎÄ¸¤¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§°ËÆ£Íª
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£