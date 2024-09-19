俳優の佐々木希、お笑いタレントの横澤夏子が19日、都内で開催された『GMOヘルステック新サービス発表記者会見』にゲストとして参加した。横澤は、佐々木がYouTubeに投稿した動画「子供を送った後に朝ラーメンを食す」の話題を取り上げ、「朝ラーメンは、私との共通点です。嬉しいなと思います」と語り、二人で笑い合った。佐々木は動画の中で、「ラーメンが大好き。ご褒美として、朝ラーメンが楽しみの一つです」と話し、「今のス