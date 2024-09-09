ダイソーをパトロール中、マーブルカラーが可愛いな〜と思って手に取ったこちらのパスケース。見た目の良さで選びましたが、驚いたのがその収納力。薄くて軽いアイテムなのに、使い勝手抜群♡これが100円で買えるなんて感動しました…まさに理想的な商品だったので、パスケースをお探しの方はぜひチェックしてください！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：パスポートケース（カード入れ）価格：￥110（税込）サイズ（