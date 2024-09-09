8日午後、LE SSERAFIMが「2024 MTV Video Music Awards（2024 MTV VMA）」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じてアメリカ・ニューヨークへ出発した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・LE SSERAFIM、英オフィシャルシングルチャート初ランクイン…米Spotifyでは自己新記録・12月開催「MUSIC BANK」日本公演の日割りが発表！LE SSERAFIM、NMIXXが追加決