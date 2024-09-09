5人組新人ボーイズグループASC2NTの日本アンコールライブが、9月22日（日）と23日（祝・月）の2日間、東京にて開催されることが決定した。ASC2NTはカラム、インジュン、JAY、レオン、カイルで構成された完成型ボーイズグループだ。グループ名のASC2NTは、「上昇」を意味する「ASCENT」に由来し、「2番目の人生を始め、高いところへ上がろう」という抱負が込められている。彼らは今年5月に1stシングル「Expecting Tomorrow」を発売