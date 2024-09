“大国男児メンバー所属”ASC2NT、日本アンコールライブ決定！9月22日と23日に開催

5人組新人ボーイズグループASC2NTの日本アンコールライブが、9月22日(日)と23日(祝・月)の2日間、東京にて開催されることが決定した。ASC2NTはカラム、インジュン、JAY、レオン、カイルで構成された完成型ボーイズグループだ。グループ名のASC2NTは、「上昇」を意味する「ASCENT」に由来し、「2番目の人生を始め、高いところへ上がろう」という抱負が込められている。

彼らは今年5月に1stシングル「Expecting Tomorrow」を発売し、電撃デビューを果たした。タイトル曲「LOVE ME DO(ラブ・ミー・ドゥ)」の活動を通じて、老練さと新人らしい新鮮さを見事に証明した。また、ASC2NTはデビュー活動直後の6月から8月にかけて、東京、横浜、名古屋、大阪でリリースイベントやファンコンサート、ライブイベントを開催し、グループ初の日本活動を大盛況で終えた。10月と11月には台湾、香港、カナダで「2024 ASC2NT FAN CONCERT [EXPECTING TOMORROW]」を開催する予定で、グローバルな熱気が続く見込みだ。10月には、5月の1stシングル「Expecting Tomorrow」リリース以来約5ヶ月ぶりとなるカムバックが予定されており、SNSを通じてメンバーそれぞれのストーリーフィルム映像が順次公開されている。映像の暖かい色合いと叙情的な雰囲気を通じて、秋の訪れを感じることができる。そして今回新たに、デビュー直後の日本活動に対する大反響を受け、9月22日(日)と23日(祝・月)の2日間、東京・羽田のTIAT SKY HALLにて「2024 ASC2NT LIVE IN JAPAN ENCORE PARTY」全4公演を開催することが発表された。このライブは、前回の日本活動の最終日である8月4日に新宿パークタワーホールで開催された「2024 ASC2NT LIVE IN JAPAN SUMMER PARTY」のアンコールライブであり、待ち望んでいた多くのファンから注目を集めている。ASC2NTの持ち味である圧倒的歌唱力のライブパフォーマンスに加え、日本語が堪能なメンバーによる日本人顔負けのMCタイムも見どころだ。是非この機会に会場に足を運び、圧巻のライブパフォーマンスをチェック。前売りチケットは現在好評発売中だ。

■公演情報

「2024 ASC2NT LIVE IN JAPAN ENCORE PARTY」

<日時>

2024年9月22日(日)、23日(祝・月)

1部:開演14:00(開場13:30)

2部:開演18:00(開場17:30)



<会場>

TIAT SKY HALL

(東京都大田区羽田空港2-6-5羽田空港第3旅客ターミナル直結4F)



<チケット代金>

前売:8,800円(税込)/全席自由・整理番号順入場

※入場時、ドリンク代として¥600を別途現金にてお支払いいただきます。



チケットサイトはこちら



<チケット販売期間>

現在好評発売中〜公演4日前23:59まで



■関連サイト

ASC2NT日本公式ファンクラブサイト