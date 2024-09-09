ちょっと甘く煮た油揚げに酢めしを詰めたいなりずし。どこか懐かしく、たまらなくおいしいですよね。今回は、味しみしみの油揚げはそのまま、酢めしを詰めないで巻くだけ。簡単に、一口サイズのいなりずしができますよ。『包まないいなり寿司』のレシピ材料（2人分）［しみしみお揚げ］油揚げ……3枚〈A〉砂糖……大さじ1と1/2しょうゆ……大さじ1と1/2みりん……大さじ1と1/2水……1/2カップ［酢めし］炊きたてのご飯……1合分〈B