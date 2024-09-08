6日、ソウル中（チュン）区ソウル東大門（トンデムン）デザインプラザ（DDP）で開かれた「2025 S/S ソウルファッションウィーク」のMAN.G STU:DIOコレクションに、B1A4のゴンチャン、チャ・ソウォン、NELL、タイガーJK、パク・チビン、Henny、ウォン・テミンらが出席した。・B1A4 ゴンチャン、13年を共にしたWMエンターテインメントとの契約が終了…グループ活動は継続・“入隊中に電撃結婚”チャ・ソウォン、本日（5/21）除隊…年