Netflixは2022年第1四半期の決算で有料会員数が過去10年で初めて減少したことを報告し、収益改善のために「広告ありの低価格プラン」を導入することを計画していると明かしました。この広告ありの低価格プランは、月額7〜9ドル(約970〜1250円)程度となり、1時間の動画再生で約4分の広告が再生されることになると報じられています。Netflix Eyes $7-to-$9 Price for Its New Ad-Supported Plan - Bloomberghttps://www.bloomberg.co