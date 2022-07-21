安倍晋三・元首相（６７）が奈良市で銃撃されて死亡した事件で、逮捕された山上徹也容疑者（４１）が、宗教団体「世界平和統一家庭連合（旧統一教会）」に入信した母親について「恨んでいる」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。同連合への恨みも口にしており、奈良県警が詳しく調べている。 親族によると、母親は統一教会に総額１