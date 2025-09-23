恋愛中の女性にとって、彼氏から「好き」と言われることはとても嬉しいプレゼントのひとつです。しかし、男性によってはなかなか「好き」と言わなかったり、付き合いが長くなるほど言う回数が減っていくために、不満に感じている女性も多いようです。では、男性はなぜ彼女に対して「好き」と言わなくなるのでしょうか？そこで今回は、スゴレン読者の男性へ向けた調査を参考に、「彼女に対して『好き』と言わなくなる理由９パター