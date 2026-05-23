クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が約500名の女性に行ったアンケートによると、約４割が「家族や友人から全く共感できない自慢話をされることがある」と答えました。身近な人でもズレがあるわけですから、相手が異性のときはよりギャップが大きくなりそうです。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者の声を参考に、「『それのどこがスゴイわけ…？』と男性が理解に苦しむ女性の自慢話」をご紹介し