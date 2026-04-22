今日22日も昨日21日に続き、広い範囲で黄砂の飛来が予想されています。空がかすんだり、交通への影響が出る可能性もあります。さらにまだ花粉が飛散している地域もあり、体調や生活への影響に注意が必要です。22日も広範囲で黄砂視程悪化のおそれ今日22日(水)も昨日21日(火)に続き、西日本から東日本、さらに北日本にかけて、広い範囲で黄砂が飛来する見込みです。黄砂とは、中国大陸奥地のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠などで舞い