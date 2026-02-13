来週にかけて全国的に気圧の上昇と下降を繰り返す予想です。18日(水)は低気圧や前線の影響で気圧が下がり、影響度が大きくなるでしょう。頭痛や肩こりなどに注意が必要です。この先気圧のアップダウン繰り返す来週半ばは気圧変化が大きいこの先、日本付近はたびたび低気圧や前線が通過し、気圧は上昇と下降と繰り返す見通しです。北海道では、明日14日(土)から明後日15日(日)にかけて、気圧の谷が遠ざかり、また低気圧や前線が近