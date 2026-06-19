ABEMAに「POKERチャンネル」初開設が決定！6月26日（金）に吉村崇、本郷奏多、世界のヨコサワら出演の特別番組放送！翌日からは世界最大級のポーカー大会『WSOP』を国内独占無料生中継

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月26日（金）より新たに「POKERチャンネル」を開設し、世界最大級のポーカー大会『World Series of Poker 2026』の模様を、2026年6月27日（土）より国内独占無料生中継することをお知らせいたします。

ポーカーは、現在世界における競技人口が1億人を超え、究極のマインドスポーツとして日本でも急激な盛り上がりを見せています。このたびABEMAでは、熱狂をさらに拡大すべく「ポーカーチャンネル」を新設。さらに、賞金総額約720億円、メインイベントの優勝賞金が約15億円にものぼる世界最大級のポーカー大会『World Series of Poker 2026』を国内独占生中継いたします。

■ 『World Series of Poker 2026』独占無料生中継！岡本詩菜の3連覇への挑戦＆日本人プレイヤーのメインイベントでの活躍を追う

ABEMAに初開設となる「POKERチャンネル」では、2026年6月27日（土）の『World Series of Poker 2026』レディーストーナメントファイナルテーブルを皮切りに、合計20日間以上にわたり熱戦の模様を独占無料生中継いたします。また、6月28日（日）と29日（月）に生中継するレディーストーナメントでは、プロプレイヤー・岡本詩菜の大会3連覇への歴史的挑戦に密着します。

さらに、7月3日（金）から開幕する参加費1万ドルのメインイベントでは、1万人規模の参加者の中から世界一が決まる瞬間や、これまでの日本人最高位（21位）の記録を打ち破りファイナルテーブルへ進出する日本人プレイヤーが誕生するかなど、見どころが満載です。8月4日（火）から6日（木）にかけては、世界一決定の瞬間となるメインイベント・ファイナルテーブルの模様をお届けする予定です。

■ 本郷奏多、吉村崇ら豪華ゲストが出演！開幕前夜の特別番組『ポーカー世界頂上決戦2026 開幕SP』

「ポーカーチャンネル」開設日ならびに『World Series of Poker 2026』独占無料生中継前日となる6月26日（金）夜9時からは、特別番組『ポーカー世界頂上決戦2026 開幕SP』の放送が決定。MCに平成ノブシコブシの吉村崇、ABEMAアナウンサー・西澤由夏、ゲストとして芸能界きってのポーカープレイヤーと称される俳優・本郷奏多、レディース3連覇を目指す岡本詩菜、京大卒の天才プロプレイヤー・中西翔太、トータル獲得賞金額約13億円を誇るプロプレイヤー・みさわが登場し、翌日からの『World Series of Poker 2026』の魅力や楽しみ方を語り尽くします。

また、本番組内では、世界一のポーカーブロガー、かつ日本代表プレイヤーである世界のヨコサワの独占インタビューを公開。さらに、直筆サイン付きアベマくん人形が当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

6月27日（土）からの『World Series of Poker 2026』生中継では、ABEMAのポーカー番組でお馴染みの田口尚平（フリーアナウンサー）、MCテツヤ、辻歩アナウンサー（ABEMA）が実況を担当。解説には、現代ポーカーの戦略において世界中のプロが使用する解析ツール「GTO Wizard」公式コーチのAmuやパートナーのDrama、「3MillionPokerClub」運営のKuZを迎え、初心者から上級者までお楽しみいただける深い戦術解説をお届けします。

これまでABEMAでは、「麻雀チャンネル」での「Mリーグ」生中継や「将棋チャンネル」でのオリジナル対局など、頭脳スポーツという新たなスポーツジャンルを身近に楽しんでいただける番組を放送してまいりました。今後もポーカーをはじめとしたマインドスポーツの魅力を広くお伝えし、新たなファンの獲得を目指してまいります。

■「ABEMA」『World Series of Poker 2026』 独占無料生中継概要

・放送チャンネル：ABEMAポーカーチャンネル

・URL：https://abema.tv/now-on-air/poker ※6月26日（金）深夜0時にオープンします

・6月27日（土）： レディーストーナメント ファイナルテーブル

・6月28日（日）～29日（月）： レディーストーナメント（Day3 & ファイナルテーブル）

・7月3日（金）～14日（火）： メインイベント

・8月4日（火）～6日（木）放送予定： メインイベント ファイナルテーブル

・中継実況：田口尚平（フリーアナウンサー）、MCテツヤ、辻歩（ABEMAアナウンサー）

・中継解説：Amu（GTO Wizard Japan Official Coach）、Drama（GTO Wizard Partner）、KuZ（3MillionPokerClub運営）

※実況と解説は1日あたり1人ずつの出演となります。

■『ポーカー世界頂上決戦2026 開幕SP』 番組概要

・配信日時：2026年6月26日（金）夜9時～

・放送URL：https://abema.tv/channels/poker/slots/BzrXcKHY7so1vo

・出演者（敬称略）：

【MC】吉村崇（平成ノブシコブシ）、西澤由夏（ABEMAアナウンサー）

【ゲスト】本郷奏多、岡本詩菜、中西翔太、みさわ

【VTR出演】世界のヨコサワ

・ABEMAポーカー公式X：https://x.com/poker_ABEMA

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/