【ルイ・ヴィトン】足元を華やかに引き立てる新作ウィメンズシューズが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026プレフォール・コレクションより、きらめくグリッターとスエードレザーのトリミングを組み合わせ、華やかにアップデートした「LV スニーカリーナ」や、アウトドアスタイルから着想を得たスポーティなデザインで、ジャカードファブリックにモノグラム・パターンを織り込んで再解釈した「ネバダ サンダル」などの新作ウィメンズシューズを発売しました。

きらめくグリッターとスエードレザーのトリミングを組み合わせ、華やかに再解釈した「LV スニーカリーナ」。スニーカーとバレエシューズの魅力を融合させたこのスタイリッシュな1足は、柔軟なサケット製法による構造と軽量なTPUアウトソールが特徴です。サイドにはダイナミックな「LV」を、レースループにはモノグラム・フラワーをあしらいました。

製品名：LV スニーカリーナ

価格：195,800円

素材：ヘアリースエードカーフレザー

モノグラム・ジャカードで再解釈された、今シーズンならではのアイコニックな「LV トレイナー スニーカー」。同系色で仕上げたレザーのトリミングに加え、ラバーのLV イニシャルと「Vuitton」シグネチャーがアッパーを引き立てます。ヴィンテージのバスケットボールシューズから着想を得たこのモデルは、モノグラム・フラワーをあしらったツートーンのラバーアウトソールを備えています。

製品名：LV トレイナー スニーカー

価格：217,800円

素材：モノグラム・ジャカード

ジャカードファブリックにモノグラム・パターンを織り込んで再解釈した「ネバダ サンダル」。アウトドアスタイルから着想を得たスポーティなデザインはゴールドカラーのメタルループで連結したストラップが特徴で、そのうち2つはベルクロで調節できます。LV ツイストのアクセサリーでシグネチャーを添え、柔軟性のある軽量なEVAアウトソールで仕上げた1足。

製品名：ネバダ サンダル

価格：195,800円

素材：モノグラム・ジャカード

キューブを積み重ねたヒールが目を引く「LV キューブ ミュール」。2026春夏ファッションショーに登場したキューブシェイプのアクセサリーを想起させる1足です。小ぶりなLV イニシャルのスタッズを配したリボン付きの洗練されたサテン製アッパーを、カラーのストラスをあしらったミッドヒールが引き立てます。上質なレザーアウトソールで仕上げました。

製品名：LV キューブ ミュール

価格：247,500円

素材：サテン

その名の通り3つのキューブをヒールに積み重ね、刻印やストラスを施した「LV キューブ サンダル」。

2026春夏ファッションショーのアクセサリーから着想を得たこの遊び心溢れるディテールが、細身のストラップを配した上品なサテンのアッパーと美しく調和します。フロントストラップにはリボンとLV イニシャルのスタッズをあしらいました。

製品名：LV キューブ サンダル

価格：266,200円

素材：(左)カーフレザー、(右)サテン

*税込価格表記

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。