Calibrite Display Plus HL、ハードウェアレベルのディスプレイ校正でAppleの承認を取得





クリエイティブ・プロフェッショナルが初めてApple製ディスプレイをハードウェアレベルでキャリブレーション可能に ― 実務に携わるクリエイター向け価格帯の色彩計で実現

ニューヨーク州ノース・ホワイト・プレーンズ、2026年6月1日 /PRNewswire/ -- 世界中の写真家、映画制作者、デザイナーから信頼を得ている世界的なカラーマネジメントブランドであるCalibriteは本日、Calibrite Display Plus HLがAppleの内蔵ディスプレイキャリブレーションシステムとの使用についてAppleの承認を取得したことを発表しました。

これは、Appleの当該承認を取得した初の測色器です。

この承認により、Apple Studio Display、Apple Studio Display XDR、Apple Pro Display XDR、および対応するMacBook Proモデルにおいて、AppleのmacOSキャリブレーションワークフロー内でネイティブに動作するハードウェアレベルのキャリブレーションが可能になります。

後から適用する方式ではなく、キャリブレーション設定をディスプレイに直接書き込む

プロファイルベースの調整とは異なり、Appleのディスプレイキャリブレーションシステムは設定をディスプレイに直接書き込み、ホワイトポイント、輝度、色精度をソースレベルで補正します。1回のキャリブレーションセッションですべてのリファレンスモードを同時に更新できるため、SDRからピーク輝度2,000ニトのHDRコンテンツまで、すべての輝度範囲にわたって一貫性のある信頼性の高い色再現を実現します。

これまでは、このレベルのハードウェア精度を実現するためには、色管理の専門施設向けに設計されたプロフェッショナル向け分光放射計が必要であり、その価格は多くのクリエイターにとって手の届かないものでした。339ドルで提供されるCalibrite Display Plus HLは、その状況を変えます。

「Calibrite Display Plus HLは、Appleがハードウェアレベルのディスプレイキャリブレーション向けとして承認した初の測色器です。さらに、400ドル未満という価格により、Apple製ハードウェアを使用する本格的なクリエイターであれば誰もが、このレベルの精度を手の届くものとして利用できるようになります。これは私たちのコミュニティにとって大きな転換です。」

Stefan Zrenner、Calibriteのゼネラルマネージャー

Appleの進化し続けるカラー標準に対応するよう設計

Calibrite Display Plus HLは、Appleの最新カラー技術に対応するよう設計されています。その中には、旧来のCIE 1931規格を超えるAppleの次世代等色関数であるApple CMF 2026も含まれており、ディスプレイ技術が進化し続ける中でも、正確で信頼性の高い結果を確実に提供します。

包括的なカラーマネジメントワークフローを必要とするプロフェッショナル向けに、Calibrite Display Plus HLは、ICCプロファイリング、検証、およびレポート作成を行うCalibrite PROFILERソフトウェアと組み合わせて使用でき、完全なエンドツーエンドソリューションを提供します。

提供開始時期

Calibrite Display Plus HLは、正規販売店およびcalibrite.comにてご購入いただけます。

対応ディスプレイは以下のとおりです：

・Apple Studio Display（2022年モデルおよび2026年モデル）

・Apple Studio Display XDR

・Apple Pro Display XDR

・対応MacBook Proモデル（M1～M5 Pro/Max以降）

Calibriteについて

Calibriteは、最高品質のプロフェッショナル向けカラーマネジメントツールの開発・製造に取り組むとともに、色彩に情熱を持つクリエイターに教育とインスピレーションを提供するグローバルなカラーマネジメントブランドです。Calibriteは、プロの写真家や映画制作者からデザイナー、コンテンツクリエイターに至るまで、クリエイティブ・プロフェッショナルが意図した色を正確に再現できるよう支援しています。詳細はcalibrite.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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