ホノルルマラソン日本事務局(東京都港区)は、2026年12月13日(日)にハワイ・オアフ島で開催する「JALホノルルマラソン2026」(フルマラソン／10Kラン＆ウォーク／カラカウアメリーマイル)の第1期エントリーを、2026年5月22日(金)に開始します(2026年10月19日(月)まで)。





2025年大会のフィニッシュエリア風景





本大会は制限時間がないのが大きな特長で、初心者から上級者まで、それぞれのペースとスタイルで楽しめる大会です。仲間や家族とともに参加できるイベントとしても、多くの支持を集めています。前回大会は過去最高の参加人数を記録し、世界中から多くのランナーが参加しました。





今回、初の試みとして、第1期エントリー開始にあわせ、2026年7月31日(金)23:59まで「エントリーは一緒がオトク！キャンペーン」を実施します。





本キャンペーンでは、3名以上でエントリーおよび申込を完了したグループを対象に、公式オンラインショップ「EnjoyWarehouse」で利用できる3,000円割引クーポンをコードをもれなく全員に進呈します。申込は代表者が行い、大会エントリーとキャンペーン申込の順序は問いません。7月31日までに両方が完了していれば対象となります。





公式オンラインショップ「EnjoyWarehouse」では、レース本番に向けた練習にも活用いただけるトレーニングTシャツをはじめ、大会ロゴアイテムを各種取りそろえています。仲間でおそろいのアイテムを準備することで大会に向けた気分をさらに高めることができます。ぜひこの機会に、ご家族やご友人とともにエントリーいただき、それぞれのスタイルでホノルルマラソンをお楽しみください。









【JALホノルルマラソン2026 第1期エントリー 実施要項】

実施期間 ： 2026年5月22日(金)～10月19日(月)23:59終了

エントリー方法： 公式サイトよりオンラインエントリー

https://www.honolulumarathon.jp/

料金 ： フルマラソン 41,000円

10Kラン＆ウォーク 17,000円

カラカウアメリーマイル 9,500円

＊お申し込み時には別途事務手数料5％がかかります。









【～エントリーは一緒がオトク！キャンペーン～ 実施概要】

参加方法：●期間中に、代表者がキャンペーンフォームよりグループメンバーを登録

●期間中に、グループメンバー全員がJALホノルルマラソン2026にエントリー

種目は以下いずれでも可

フルマラソン／10Kラン＆ウォーク／カラカウアメリーマイル





特典：上記条件を満たした方全員に、もれなく公式オンラインショップで

利用できる3,000円割引クーポンコードプレゼントします。

※1回のご注文につき、10,000円以上ご利用でお使いいただけます





期間：2026年5月22日(金)～7月31日(金)23:59まで

キャンペーンフォームへのメンバー登録および、登録メンバー全員の

大会エントリーを上記期間内に完了してください。

キャンペーン登録、エントリーの順序は問いません。









【JALホノルルマラソン2026 大会概要】

大会名称 ：JALホノルルマラソン2026

開催日時 ：2026年12月13日(日) 午前5:00スタート予定

＊フィニッシュエリアのサポートサービスは14:00まで。

(全ての参加ランナーはタイムにかかわらず

完走することができます)

競技種目 ：フルマラソン／フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

10Kラン＆ウォーク(約10km)

主催 ：HONOLULU MARATHON ASSOCIATION(ホノルルマラソン協会)

協賛 ：グローバルタイトルスポンサー 日本航空

サポーティングスポンサー SGC

参加人数 ：人数制限なし

2025年エントリー人数実績

フルマラソン 28,746人(内日本人：7,397人〔25.7％〕)

10Kラン&ウォーク 10,812人(内日本人：3,505人〔32.4％〕)

コース ：【フルマラソン】

アラモアナ公園をスタートした後、世界的に有名な

ワイキキビーチ、ダイヤモンドヘッドを経てハワイカイで

折返し、カピオラニ公園でフィニッシュするという、

壮大なシーサイドコースです。

コースの高低については、ダイヤモンドヘッド付近の短い坂を

除けば、ほとんどが平坦で走りやすいコースになっています。

【10Kラン＆ウォーク】

フルマラソンと同時にスタートし、上記フルマラソンコースの

10キロ地点、カピオラニ公園でフィニッシュ。

種目 ：フルマラソン/フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

10Kラン＆ウォーク(約10km)〔英語名：Start to Park 10K〕

参加資格 ：【フルマラソン】 大会当日7歳以上の方

【10Kラン＆ウォーク】 年齢に関わりなくご参加いただけます

＊14歳以下のお子様は、コース上では保護者の方が

常に一緒に行動してください。

エントリー方法：公式サイトよりオンラインエントリー

https://www.honolulumarathon.jp/

エントリー料 ：日本受付

第1期：2026年5月22日(金)～10月19日(月)23:59まで

【フルマラソン (車椅子競技部門を含む)】 41,000円

【10Kラン＆ウォーク】 17,000円

【カラカウア メリーマイル】 9,500円

第2期：2026年10月23日(金)～11月18日(水)23:59まで

【フルマラソン (車椅子競技部門を含む)】 49,000円

【10Kラン＆ウォーク】 19,000円

【カラカウア メリーマイル】 10,000円

＊日本受付のお申し込み時には別途事務手数料5％がかかります。





■車椅子競技部門

2026年12月13日(日) 午前4:55(予定)にスタートします。

フルマラソン車椅子レースは、「The National Wheelchair Athletic Association」の長距離レースルールに基づいて運営されます。参加者はレース用車椅子を使用してください。(日常使用の車椅子では参加いただけません)





■記念品

【フルマラソン】

完走者には完走Tシャツ・完走メダル・完走証(後日郵送予定)

【10Kラン＆ウォーク】

参加記念Tシャツ、完走／完歩者には完走メダル・完走証(後日郵送予定)

(完走メダル／完走証はフィニッシュした方のみ)





■ウェブサイト

日本事務局オフィシャルサイト https://www.honolulumarathon.jp/









【ランニングイベント カラカウアメリーマイル 実施概要】

開催日時：2026年12月12日(土) 7:00スタート 予定

※完走予想タイム別にウエーブスタート実施予定

参加人数：人数制限なし

2025年実績：3,404人(内日本人：1,082人〔31％〕)

参加資格：年齢に関わりなくご参加いただけます

※14歳以下のお子様は、コース上では保護者の方が常に

一緒に行動してください。

コース ：ホノルル動物園前のモンサラット通りからスタート、

カラカウア通りを西向きに走り、途中で折り返し

クイーンズビーチまでの1マイル(約1.6km)を走ります。

記念品 ：参加記念Tシャツ、完走メダル、完走証(デジタル)

(完走メダルはフィニッシュした方のみ)









＜一般の方からの大会に関するお問い合わせ先＞

ホノルルマラソン日本事務局

E-mail： info@honolulumarathon.jp