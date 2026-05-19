集英社ゲームズが新たな企画公募を開始！ 開発費の出資から制作メンバー探しまで「共に作るパブリッシャー」として全面サポート

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、2026年5月19日より新たなゲーム企画の公募を開始したことをお知らせします。

■応募ページhttps://shueisha-games.com/pitch/(https://shueisha-games.com/pitch/)

企画書からでも応募可能！ 開発費から制作メンバー探しまで全面サポート

弊社は「販売・宣伝・ローカライズ」を担うだけではなく、制作から共にクリエイターと並走するパブリッシャーです。

すでに制作中のゲームはもちろん、これから制作を開始する作品においても、共に企画から試行錯誤をしていきたいと考えています。

応募の際に必須となるのは、以下の2つだけです。

・作りたいゲームの「企画書」

・これまでの創作活動（ゲーム以外も可）をまとめた「ポートフォリオ」

サポート内容は一般的なパブリッシャーの領域に留まらず、開発費の出資から制作メンバー探し、予算やスケジュールの管理など、ゲーム制作自体も幅広くサポートしますので、「ゲーム制作は初めて」というクリエイターの方も安心してご応募ください。



具体的な提出物やサポート内容、応募方法は以下をご覧ください。

■提出物[表: https://prtimes.jp/data/corp/116303/table/152_1_1d3c6b75535a2682d9295c4e8bfdb350.jpg?v=202605201251 ]■主なサポート内容- 進捗と予算の管理- 開発費の出資- 開発機材、ソフトウェアの貸与- 不足人員の採用サポート- プラットフォーマー、メディアへの渉外- ストアの手続き- プロモーション全般- 映像、グラフィックアセット制作- QAローカライズ・LQA- グッズなどゲーム外へのIP展開

※サポート内容は、企画内容や制作体制に応じて個別に決定します。



■応募方法

応募ページ（https://shueisha-games.com/pitch/）の下部にある応募フォームから、必要な情報をお送りください。フォームに記載していただいたメールアドレス宛てにご連絡します。

■代表コメント

私たち集英社ゲームズは、ゲーム作りのためのコミュニケーションプラットフォーム「ゲームクリエイターズCAMP」の開発・運営からゲームクリエイターの皆さまとの関わりをスタートし、コンテストやイベントなどを通じて『シュレディンガーズ・コール』『都市伝説解体センター』『ANTHEM#9』などのタイトルを、クリエイターの方々と共に作ってきました。

お陰様で「ゲームクリエイターズCAMP」の登録者も1万人を超え、ますます国内外のゲーム制作が盛り上がっている今、「共に作るパブリッシャー」という元来のスタンスをさらに強化すべく、新たな企画公募を開始しました。

世界に向けて作品を届けたい方は、ぜひ私たちと最初の一歩を踏み出しましょう！

集英社ゲームズ プロジェクトマネージャー・堀切舜哉