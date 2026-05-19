coly more! 大阪店舗のリニューアル＆移転が決定いたしました！

株式会社coly

この度、株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、自社IPを利用した商品や他社コラボ商品を販売する常設店舗「coly more! 心斎橋PARCO店」を移転し、「coly more! 梅田NU茶屋町店」としてリニューアルオープンすることといたしましたので、お知らせいたします。

【新店舗 coly more! 梅田NU茶屋町店 のご案内】

・オープン日時：2026年6月20日(土) 11:00～

・場所：NU茶屋町 7階

・公式HP：https://coly-more.com/

・公式Xアカウント：@colymore_os(https://x.com/colymore_os)

また、リニューアルに合わせて様々な企画をご用意しております。

ぜひ楽しみにお待ちくださいませ。

【 coly more! 心斎橋PARCO店 営業終了のご案内】

coly more! 梅田NU茶屋町店への移転に伴い、

coly more! 心斎橋PARCO店は下記日程をもって営業を終了いたします。

・営業終了日：2026年6月14日(日) 18時まで

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

coly more! 池袋PARCO店のリニューアルに引き続き、みなさまの身近でcoly作品をよりお楽しみいただけるよう、尽力してまいります。

今後とも、引き続き株式会社colyおよび、coly more!をよろしくお願いいたします。

【株式会社coly 会社概要】

商号：株式会社coly

代表者：代表取締役社長 中島杏奈

所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3階

設立：2014年２月

事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営

MD（マーチャンダイジング）

資本金：19億1,030万円（2026年1月末）

証券コード：東京証券取引所グロース市場4175

URL：https://colyinc.com/