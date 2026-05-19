スカパー!TVガイドBS+CS6月号の表紙は伊藤健太郎＆GACKT！ WOWOW「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」で初共演を果たした2人は、どのようにして作品に向き合ったのか。
「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年6月号」を5月25日（月）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。
「スカパー!TVガイドBS+CS2026年6月号」（東京ニュース通信社刊）
5月25日発売の「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年6月号」の表紙に、伊藤健太郎＆GACKTが登場する。
“完璧な暗殺”を執筆する男を主人公にした韓国の小説を原作にした「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」（WOWOWプライム）。伊藤とGACKTが初共演で、闇社会に生きる人々を演じる。2人はどのように役と向き合ったのか、撮影時のエピソードと合わせて話を聞いた。
また、JO1とINIによるスペシャルユニットで、サッカー日本代表「最高の景色を2026」 オフィシャルアンバサダーを務める「JI BLUE」。そのメンバーの一人、河野純喜のインタビューもお届け。6月3日にリリースする公式テーマソング「景色」やサッカー日本代表について、たっぷりと語ってもらった。
そのほか、舘ひろし＆黒川想矢、ウルフアロン、Lienel、東克樹（横浜DeNAベイスターズ）のインタビューやドラマ「最愛」、EXO、映画「教皇選挙」の特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。
ラインアップ
●表紙＆特集1
「連続ドラマＷ コンサルタントー死を執筆する男―」で初共演
伊藤健太郎＆GACKT
結末を描くのは誰か――
●特集2
サッカー日本代表「最高の景色を2026」 公式テーマソング「景色」リリース！
河野純喜（JI BLUE）
勝利の景色を、信じて歌う。
●特集3
何度でも見たくなるサスペンスラブストーリー
「最愛」
●特集4
映画「免許返納!?」6/19公開！
舘ひろし＆黒川想矢
エンタメ魂は止まらない！
●特集5
新日本プロレス「DOMINION 6.14 in OSAKA-JO HALL」
ウルフアロンの支配力
●特集6
「EXO PLANET #6 -ExhOrizon in SEOUL」TV初放送！
EXO 再会の幕開け
●特集7
教皇の選出の裏に渦巻く欲望と秘密
「教皇選挙」
●特集8
「プレミアムドラマ 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」放送
令和のホームドラマの魅せ方
●インタビュー
Lienel／小峠英二／東克樹（横浜DeNAベイスターズ）
（内容は変更になる場合があります）
【商品概要】
「スカパー!TVガイドBS+CS2026年6月号」
●発売日：2026年5月25日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：690円
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2790517/＞ほか）にてご予約いただけます。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X
@skp_tvg＜https://x.com/skp_tvg＞