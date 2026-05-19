スカパー!TVガイドBS+CS6月号の表紙は伊藤健太郎＆GACKT！ WOWOW「連続ドラマW　コンサルタント―死を執筆する男―」で初共演を果たした2人は、どのようにして作品に向き合ったのか。

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年6月号」を5月25日（月）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドBS+CS2026年6月号」（東京ニュース通信社刊）

5月25日発売の「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年6月号」の表紙に、伊藤健太郎＆GACKTが登場する。

“完璧な暗殺”を執筆する男を主人公にした韓国の小説を原作にした「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」（WOWOWプライム）。伊藤とGACKTが初共演で、闇社会に生きる人々を演じる。2人はどのように役と向き合ったのか、撮影時のエピソードと合わせて話を聞いた。

また、JO1とINIによるスペシャルユニットで、サッカー日本代表「最高の景色を2026」 オフィシャルアンバサダーを務める「JI BLUE」。そのメンバーの一人、河野純喜のインタビューもお届け。6月3日にリリースする公式テーマソング「景色」やサッカー日本代表について、たっぷりと語ってもらった。

そのほか、舘ひろし＆黒川想矢、ウルフアロン、Lienel、東克樹（横浜DeNAベイスターズ）のインタビューやドラマ「最愛」、EXO、映画「教皇選挙」の特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

「連続ドラマＷ コンサルタントー死を執筆する男―」で初共演

伊藤健太郎＆GACKT

結末を描くのは誰か――

●特集2

サッカー日本代表「最高の景色を2026」 公式テーマソング「景色」リリース！

河野純喜（JI BLUE）

勝利の景色を、信じて歌う。

●特集3

何度でも見たくなるサスペンスラブストーリー

「最愛」

●特集4

映画「免許返納!?」6/19公開！

舘ひろし＆黒川想矢

エンタメ魂は止まらない！

●特集5

新日本プロレス「DOMINION 6.14 in OSAKA-JO HALL」

ウルフアロンの支配力

●特集6

「EXO PLANET #6 -ExhOrizon in SEOUL」TV初放送！

EXO 再会の幕開け

●特集7

教皇の選出の裏に渦巻く欲望と秘密

「教皇選挙」

●特集8

「プレミアムドラマ 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」放送

令和のホームドラマの魅せ方

●インタビュー

Lienel／小峠英二／東克樹（横浜DeNAベイスターズ）

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドBS+CS2026年6月号」

●発売日：2026年5月25日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：690円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2790517/＞ほか）にてご予約いただけます。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X

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