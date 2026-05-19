教科書をモチーフにしたグッズが光村図書から新発売／6月11～14日開催「文具女子博トーキョー2026」などにて販売！

光村図書出版株式会社

小・中・高等学校向けの教科書を発行する光村図書出版株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：吉田直樹）は、教科書をモチーフにした文具や雑貨を新発売いたします。

「くじらぐも」クリアファイル

今まさに教科書を使っている子どもたちだけでなく、かつて教科書に慣れ親しんできたすべての大人を対象に、「あのころのわたし」の懐かしい思い出をいつまでも大切にしてもらえるようにと願いを込め、教科書をモチーフにした文具や雑貨を開発しました。

小学校に入学して、教科書を初めて開いたときのわくわく感を思い出し、大人になっても、毎日をわくわくしながら過ごしてもらえたらと願っています。

当面は下記のイベント会場のみでの販売となりますが、今後、オンラインでの販売も検討中です。

主な販売商品

くじらぐもクリアファイル縦型（裏表）

●くじらぐもクリアファイル

50年以上も教科書で親しまれている大人気の作品「くじらぐも」がクリアファイル（A4判）になりました。教室で学んだ「あの場面」をそのままに再現した特別なクリアファイルです。 縦型と横型があります。

各500円（税別）

平成4年度版～27年度版 小学校国語1上クリアファイル

●平成時代の小学校国語教科書表紙1上クリアファイル

教室の風景がよみがえる国語教科書の表紙デザインを復刻。レトロで愛らしいクリアファイル（B5判）は、毎日をちょっと特別にします。

各400円（税別）

かまきり りゅうじ Tシャツ

●かまきり りゅうじ Tシャツ

国語の人気キャラ「かまきり りゅうじ」をあしらったTシャツ。懐かしさとかわいらしさが同居する、毎日着たくなる一枚です。

サイズはLとLLがあります。

「たんぽぽ はるか」（Lサイズのみ）の絵柄もあります。

4,000円（税別）

〈その他〉

- マスキングテープ（くじらぐも）…450円- フレークシール（中学校英語キャラクター 他）…500円- メモ帳（くじらぐも、はなのみち）…600円- ロール付箋（くじらぐも、はなのみち）…700円- アクリルチャーム（歴代小学校国語表紙）…450円- ポストカード（くじらぐも 他）…180円- スタンプ（かまきり りゅうじ、たんぽぽ はるか 他）…700円

※価格はいずれも税別です。

※ラインアップは今後変更になる可能性もあります。

商品の詳細は、弊社ウェブサイト「みつむら書斎百貨店」のページにて、随時お知らせいたします。

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/company/bungu

販売スケジュール

１.文具女子博トーキョー2026

期間：2026年6月11日（木）～14日（日）

場所：有明GYM-EX（東京都江東区有明1-10-1）

みつむら書斎百貨店(https://bungujoshi.com/stationery/%e3%81%bf%e3%81%a4%e3%82%80%e3%82%89%e6%9b%b8%e6%96%8e%e7%99%be%e8%b2%a8%e5%ba%97/)（ブース：E-16）

２.がっこうの根っこ展

期間：2026年7月18日（土）～20日（月祝）

場所：レンタルスペースさくら恵比寿南（東京都渋谷区恵比寿南1-20-9）

https://x.com/gakko_no_nekko

３.光村図書主催「教科書のひみつ展―言葉と歩く、光村のこれまでとこれから―」

期間：2026年8月6日（木）～11日（火）

場所：日本橋三越本店 新館1階（東京都中央区日本橋室町1-4-1）

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/company/77th

〈会社概要〉

[商 号 ] 光村図書出版株式会社 Mitsumura Tosho Publishing Co., Ltd.

[代 表 者 ] 代表取締役社長 吉田直樹

[創 立 ] 1949（昭和24）年2月26日

[資 本 金 ] 3,000万円

[年 商 ] 132億4,186万円（2025年10月期）

[従 業 員 数 ] 239名（2026年4月現在）

[所在地/TEL] 東京都品川区上大崎 2-19-9 / 03-3493-2111（代表）

[U R L] https://www.mitsumura-tosho.co.jp/

[事 業 内 容 ] 小・中・高等学校用の検定教科書ならびに付帯する出版物の編集・発行

一般書籍・教育書等の編集・発行 学習用ソフトウェアの企画・制作