【MONO-MART×繊維商社モリリン】空気のような軽さと究極の快適性を追求した機能素材「EPIX AIR（エピックス エアー）」を共同開発。ZOZOTOWNにてEPIX AIRコレクション販売中。

モリリン株式会社

株式会社MONO-MART（本社：東京都江東区、代表取締役：杉山 祐太）が展開するブランド「THE CRAFT CREW PRODUCTS」は、創業100年以上の歴史を持つ繊維専門商社のモリリン株式会社（本店：愛知県一宮市、代表取締役社長：森 俊輔）と、現代のライフスタイルに最適な新しい機能素材「EPIX AIR（エピックス エアー）」を共同開発いたしました。

本素材を使用したコレクションは、現在MONO-MART公式オンラインストアおよびZOZOTOWNにて販売中となります。

共同開発の背景

猛暑や酷暑が日常化する近年の日本の夏において、衣服にはこれまで以上の快適性が求められています。最新のファッショントレンドを牽引するMONO-MARTと、高度な素材開発力を持つモリリンは、「暑さを我慢するための服ではなく、暑い日でも自分らしく動けるための服。」をコンセプトに、全く新しいアプローチで素材開発に取り組みました。

デザイン性を損なうことなく、都市生活からアクティビティまで、あらゆるシーンを涼しく軽やかにアップデートする新素材が「EPIX AIR」です。

■ EPIX AIR/エピックスエアー

MONO-MARTとモリリンの共同開発により誕生した高機能素材「EPIX AIR」。多くのストレッチ機能素材がポリウレタンに頼る中、EPIX AIRは全く違う道を選びました。

ポリウレタンは熱・汗・紫外線に弱く、経年劣化（加水分解など）を避けられないという弱点があります。本素材は、繊維自体に微細なクリンプ（縮れ）を加工した「特殊な捲縮糸（けんしゅくし）」を独自に組み合わせることで、ポリウレタンを使わずに縦・横・斜めに伸びる2WAYストレッチ性を実現しました。

シワになりにくいポリエステル素材を採用し、形状をキープしながら適度なハリとソフトな肌触りを生み出します。素材そのものが持つ弾力性を引き出すことで、以下の圧倒的なメリットをもたらします。

01. 洗濯を重ねても伸縮力が落ちにくい

熱・汗・紫外線による劣化弱点がないため、シーズンをまたいでも弾力が残ります。

02. 汗・皮脂による素材劣化が起きにくい

夏の激しい使用でも素材本来の性能が維持され、毎日着ても性能が変わりません。

03. 高温乾燥への耐久性とイージーケア

乾燥機使用時にも急激な劣化が起きにくく、シワになりにくいため日々のメンテナンスが容易です。

04. 長く使えるサステナブルな一着

1シーズンで終わりではなく、翌年も同じように着られる。服の寿命を延ばすことが、

結果的にサステナブルな選択に繋がります。

特設ページ：https://www.mono-mart.jp/feature/tccp/epix-air/?srsltid=AfmBOophpyuuiXkKCluFO0k0RiwgtPesSu9BpPbucKt7uavmqpSCiZMw

■素材が、着心地を変える。夏の不快感を払拭する絶対的機能

EPIX AIRは夏場やアクティブなシーンでも快適に着用できる万能な機能を備えています。

COOL（接触冷感）

高熱伝導率によって生地に触れた瞬間、体温が素早く生地側に逃げることで「ひんやり」とした感覚が得られるため、着るだけで暑さの不快感を和らげます。

DRY（吸水速乾）

毛細管現象を活用し、肌表面の汗を素早く生地全体に拡散・蒸発。汗をかいても快適な状態をキープし、べたつきが残らず着替えなしで一日過ごせる構造です。

LIGHT（軽量・快適フィット）

ポリウレタン不使用による適度なハリとソフトな肌触りが、動きやすく快適なフィット感を生み出します。長時間着用でも疲れにくい軽量設計です。

BREATH（通気性）

無数の通気孔から空気が循環し、常に涼しさを感じられるメッシュ調のEPIX AIR素材を採用。着用中に絶えず換気を行い、衣服内の温度上昇を防ぎます。

■LINE UP（コレクション展開アイテム）

Tシャツ、ポロシャツ、パンツ、ショーツなど、着回し力抜群のラインナップを展開します。

ビッグシルエットクルーネックTシャツ

\1,993(税込)

接触冷感×吸水速乾×UVカット機能で暑い夏も快適な着心地。

トレンドの裾ドロストデザインを取り入れた半袖Tシャツ

▽MONO-MART

https://www.mono-mart.jp/item/83076423.html

▽ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/mono-mart/goods/83076423/?did=135135456

ボックスシルエットポロシャツ

\2,490(税込)

これからの季節に頼れる吸水速乾×接触冷感×UVカット付き

大人の余裕感漂うリラクシーな半袖ポロシャツ

▽MONO-MART

https://www.mono-mart.jp/item/104001514.html

▽ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/mono-mart/goods/104001514/?did=166954749

テーパードイージーパンツ

\3,487(税込)

暑い季節もさらっと快適に過ごせる、吸水速乾×接触冷感素材を採用

ストレスフリーな穿き心地が魅力のストレッチテーパードイージーパンツ

▽MONO-MART

https://www.mono-mart.jp/item/93956531.html

▽ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/mono-mart/goods-sale/93956531/?did=151860216&rid=1495(https://zozo.jp/shop/mono-mart/goods-sale/93956531/?did=151860216&rid=1495)

ウェビングベルトショーツ

\2,497(税込)

接触冷感×吸水速乾×UVカットを備えた高機能素材を採用

暑い夏も快適な着心地のイージーショートパンツ

▽MONO-MART

https://www.mono-mart.jp/item/83076425.html

▽ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/mono-mart/goods/83076425/?did=135135505

■会社概要

株式会社MONO-MART

「時代のニーズに合った価値ある服を、より多くの人に」をコンセプトに、ZOZOTOWN等で複数のオリジナルブランドを展開。本コレクションを展開する「THE CRAFT CREW PRODUCTS」をはじめ、トレンドを素早く捉えた商品開発を得意とする。

公式オンライストア：https://www.mono-mart.jp/?srsltid=AfmBOorZwm8LzJ7Mh5TPKN8DgCZ1lKlFzebHpDu-4P0T_e_LomG3ICkh

ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/mono-mart/?srsltid=AfmBOorGa0e8eg9KDFEBNCtCi_aLw5UmJHnzPYUuqI49irUvHf5s9hnJ

公式サイト：https://mono-mart.co.jp/

モリリン株式会社

創業350年以上。『豊かな暮らしの創造のため』に貢献すべく、繊維業の原点とも言える素材にこだわり、独自の素材開発にも力を入れてきました。現在では、紡績から織り・編み・染色・縫製まで、各工程に精通した人材が幅広い事業を展開。川上から川下までお客様のご要望に応じて新たな付加価値をお客様に提供するベストパートナーとなるよう努めて参ります。

モリリン株式会社WEBサイト：https://www.moririn.co.jp/

［本件に関する営業窓口］

モリリン株式会社｜アパレルソリューショングループ １部1課

e-mail：yosuke.ishiguro@moririn.co.jp（担当 ／ 石黒）

［本件に関する報道関係者からのお問合せ先］

モリリン株式会社｜総合企画室

e-mail：info.tokyo@moririn.co.jp