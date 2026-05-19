三笘 薫選手の活躍でも注目の「Brighton & Hove Albion FC」とFREAK’S STOREが初コラボ。スピンオフプロジェクト「Seagulls In Japan」に参画し全8型展開

株式会社デイトナ・インターナショナル

株式会社デイトナ・インターナショナル（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長 CEO：高橋正博）が運営するセレクトショップ「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」は、2026年5月より始動するスピンオフプロジェクト「Seagulls In Japan」に参画し、プレミアリーグ所属クラブ「Brighton & Hove Albion FC (ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン・エフシー)」との初となるコラボレーションアイテム全8型を展開いたします。

本コラボレーションは、株式会社Traspect（代表：伊藤あやめ）との共同企画により実現したもので、日英それぞれのカルチャーを背景に、両者のエッセンスを融合させたデザインへと昇華しています。

発売は、2026年5月22日（金）より、FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park（デイトナパーク）」および一部店舗、ならびに「Seagulls In Japan」公式オンラインストアにて展開予定です。

また同プロジェクトでは、日本の伝統技術を現代的に再解釈したブランド「heri:sync」と「Brighton & Hove Albion FC」によるコラボレーションアイテムも同時に発売いたします。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1077743?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=501_brighton&utm_content=PRESSRELEASE- ラインアップ

日英それぞれのカルチャーを背景に、両者のエッセンスを融合させたデザインへと昇華したTシャツ5型とグッズ3型の全8型を展開。ブライトンを象徴するスピードとテクニックを体現したドリブラーの躍動感を落とし込んだグラフィックや、日本の象徴である富士山上空をカモメが飛ぶ印象的なビジュアル、試合の高揚感を表現したマッチデイの熱狂を感じるデザインなど、多角的な表現で構成しています。さらに、クラブロゴを刺繍やパッチワークで表現したヘリテージ感のあるデザインもラインナップし、スタジアムとストリートの双方で着用できるアイテムへと仕上げています。

また本プロジェクトは、「 Brighton & Hove Albion FC」の日本市場におけるプレゼンス向上を目的に始動したスピンオフブランドプロジェクト「Seagulls In Japan」の一環として展開されます。クラブ側の意向のもと、日英文化の融合をコンセプトに掲げ、参画各社が統一された世界観のもと企画・開発を推進しています。

「FREAK’S STORE」と「heri:sync」は日本市場にとどまらず、今後はグローバルでの発信も視野に入れ、ファッションとフットボールカルチャーを横断する日本発の新たな文脈創出を目指します。

Tシャツ全5型

綿100％の程よいウェイトとハリのある生地を使用し、

程よくゆとりのあるリラックスシルエットに仕上げたボディ。

ピスネームおよびプリントネームには「Brighton & Hove Albion FC」× 「FREAK’S STORE」の特別仕様を採用しています。

No1. BHA SEAGULLS UNIFORM GRAPHIC TEE

ブライトンのユニフォームやロゴを配置した、インパクトのあるデザイン。

No2. BHA SEAGULLS MATCHDAY GRAPHIC TEE

ブライトンの試合の盛り上がりを表現した、マッチデイの熱狂を感じるデザイン。

No3. BHA SEAGULLS JAPAN LANDSCAPE TEE

日本の象徴である富士山上空を、ブライトンのカモメが飛ぶ印象的なデザイン。

No4. BHA SEAGULLS JAPAN LANDSCAPE TEE

ブライトンのドリブラーを彷彿とさせるデザイン。刺繍とプリントの組み合わせが魅力。

No5. BHA SEAGULLS HERITAGE LOGO TEE

ブライトンのロゴを刺繍とパッチワークで表現した、ヘリテージ感のあるデザイン

カラー : ホワイト・ブラック・ブルー

サイズ : M・L・XL

価格 : \6,996 (税込)

GOODS 全3型

ブライトンのロゴをシンプルにあしらい、ポケットを多数備えた機能的なミニショルダーバッグと、日本の象徴である富士山上空をカモメが飛ぶ印象的なデザインや、ブライトンのドリブラーを彷彿とさせる躍動感あるグラフィックを落とし込んだナップザックを展開。ナップザックは外ポケットに保冷機能を備え、スポーツシーンやジム、デイリーユースまで幅広く対応します。さらに、スマートフォンの収納に適したポケットや仕切り付きのメイン収納を備えたミニショルダーは、大人から子供まで使いやすいサイズ感に仕上げており、用途に応じて選べるラインアップとなっています。

上 : Brigton Mini Shoulder Bag

右下 : Brigton Seagull Cooler Sack

左下 : Brigton Dribble Cooler Sack

カラー : ブラック・ブルー

サイズ : F

価格 : \4,950(税込)

日本の伝統技術を現代商品にオマージュしたブランド「heri:sync」 全3型

左 : バッグ \28,930

中央 : はんてん \42,900

右 : タオル \5,940

全て税込価格

発売日/販売店舗について

5月22日(金) ～

FREAK‘S STORE渋谷 / ラゾーナ川崎プラザ / FREAK’S STORE ＋ANDY FREAK‘S STORE 札幌ステラプレイス / 天王寺MIO / ららぽーとEXPOCITY / アミュプラザ博多 / 仙台エスパル / ららぽーと愛知東郷 / ルミネ大宮 /FREAK’S STORE ＋ANDY FREAK‘S STORE

5月22日(金) 12:00～

FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 (https://www.daytona-park.com/(https://www.daytona-park.com/))

「Seagulls In Japan」公式オンラインストア

3日間限定のPOP UP EVENTを開催

FREAK’S STORE渋谷併設のギャラリー［OPEN STUDIO（オープンスタジオ)］にて、3日間限定でPOP UP STOREを開催！スタジアムにいるような臨場感を体験できる特別なイベントです。

開催期間 : 5月29日(金) ～ 5月31日(日)

営業時間【平日】12:00～20:00【土日祝】12:00～20:30

開催場所 : OPEN STUDIO(FREAK’S STORE渋谷併設ギャラリー

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-13-1

TEL 03-6415-7728

Instagram: @openstudio_gallery

https://www.instagram.com/openstudio_gallery/(https://www.instagram.com/openstudio_gallery/)

- Brighton & Hove Albion FC について

イングランド南部、海辺の街ブライトンを拠点とするフットボールクラブ。 自由でクリエイティブなカルチャーが根付くこの街とともに、攻撃的で洗練されたスタイルを武器にプレミアリーグで存在感を放つ。

■ 「heri:sync」について

スポーツや伝統技術、先端テクノロジーまで、heri:syncはそれらを「価値ある文化（Heritage）」と定義。そして、その根底にある思想や意匠を抽出し、別の文脈へ置き換える（Synchronise）ことで、新たな機能と価値を持つ「未来の文化」を創出。 ブランドサイト（https://herisync.com/)

■ Seagulls In Japan について

英国プレミアリーグ・Brighton & Hove Albion FCの公式ライセンス商品として、日本から世界へ新たな魅力を発信するオリジナルのスピンオフプロジェクト「Seagulls In Japan（主導企業：株式会社Traspect）」がスタート。「日英文化の融合」をコンセプトに、日本の魅力的なブランドたちを集め、それぞれのユニークな表現でチームを表現。

■株式会社Traspectについて

価値あるものに敬意を払い、現代の感性やマーケットへ接続することで次世代へ繋ぐことを掲げる事業会社。スピンオフプロジェクト「Seagulls In Japan」の主導、およびFREAK’S STOREにおける本ラインナップの企画立案・コンセプトを体現したグラフィックデザイン原案提供を担当。 コーポレートサイト (https://traspect.com/

- FREAK’S STORE(フリークス ストア)について

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

株式会社デイトナ・インターナショナル

1986年創業。基事業であるセレクトショップ「FREAK'S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、「CAHLUMN」「Freada」「Firsthand」「PUBLUX」などのブランドを展開。さらに、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」や、映画の配給・宣伝を軸とした映像事業「FREAK‘S MOVIE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、”好き”と”情熱”のコミュニティ「FREAK'S VILLAGE」、再エネプロジェクト「フリークス電気」、NFTプロジェクト「NFT FREAK」などを幅広く手がける。

コーポレートサイト (https://daytonajp.com/ )