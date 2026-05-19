IKKAQ株式会社、事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「IKKAQファンディング」をリリース

IKKAQ株式会社

IKKAQ株式会社（本社：大阪市中央区／代表取締役社長：前田利和）は、事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「IKKAQファンディング」のサービス（以下「本サービス」といいます。）をリリースいたします。

本サービスは、店舗展開、イベント、商品開発など、さまざまな事業分野に関するファンドについて、投資家の皆さまが各ファンドの内容、リスク、運用条件等を確認したうえで、少額から投資を検討できるクラウドファンディングサービスです。

当社は、資金を必要とする事業者と、投資を通じてその取り組みを応援したい投資家をつなぐ仕組みを提供するため、本サービスを開始いたします。

金融が身近な存在になることで、事業者の挑戦を支える選択肢も広がっていく。人の想いを事業の力につなげる金融の仕組みを提供し、店舗展開、イベント、商品開発など、さまざまな領域における挑戦を応援するプラットフォームとして、より一層の事業成長とサービス向上に努めてまいります。

■ご利用の流れ

１.お客様登録・口座開設

２.ファンドの選択

３.出資申込み

４.【出資】デポジット口座への入金

５.【運用】ファンド運用・分配

６.【運用終了】償還

※上記はご利用の流れの一例です。ファンドのお申込み前にデポジット口座へ入金することも可能です。また、デポジット口座内の資金は、出金又は別ファンドへの出資申込みに利用できる場合があります。各ファンドへの投資判断は、商品内容、リスク、運用条件等をご確認のうえ行ってください。

※分配・償還の金額・時期は、各ファンドの運用状況等により異なり、保証されるものではありません。

■投資家登録はこちら

https://funding.ikkaq.com/sign-up

■投資に関するご注意

本サービスで取り扱うファンドは、元本及び分配金が保証された商品ではありません。ファンドの運用状況、事業者の信用状況その他の要因により、元本割れ、分配金の変動、償還遅延等が生じる可能性があります。

投資にあたっては、各ファンドの契約締結前交付書面、匿名組合契約書、リスク、手数料等をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込みください。

■IKKAQ株式会社（IKKAQ Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 前田利和

設立日：昭和47年2月2日

所在地：〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-4-7 おおきに御堂筋瓦町ビル3階

公式サイト：https://ikkaq.com/

問い合わせ先：https://ikkaq.com/contact



金融商品取引業者：IKKAQ株式会社

登録番号：近畿財務局長（金商）第318号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

取扱業務：第二種金融商品取引業



■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「IKKAQファンディング」

少額から投資を始められる新サービス

https://funding.ikkaq.com/